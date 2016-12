Quintana mikt komend seizoen op de Giro en de Tour

Bij zijn debuut in de Giro in 2014 ging Quintana meteen naar huis met de roze trui, nu rijdt de Colombiaan opnieuw de Ronde van Italië. "Het is de 100e editie dus ik vond het een ideale gelegenheid om nog eens mee te doen", vertelt hij aan een Colombiaanse krant.

"Ik heb al eens gewonnen, dus waarom zou het niet opnieuw kunnen? Maar het doel volgend seizoen is wel de Tour. We trekken naar de Giro om ons voor te bereiden op de Ronde van Frankrijk. We willen het in Italië wel zo goed mogelijk doen, maar ik maak me niet de illusie dat ik beide truien kan winnen."

Quintana won vorig seizoen nog de Vuelta, maar die laat hij nu schieten. "De Ronde van Spanje past niet in onze plannen. Na de Giro en de Tour zal de slijtage al groot zijn. Ik denk dat twee rondes meer dan voldoende is."