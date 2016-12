Van den Broeck: "Bij Katjoesja liep ik verloren, hier voel ik me thuis"

Ook Floris De Tier en Gijs Van Hoecke zijn nieuw bij Lotto-Jumbo. "Ik heb veel opgestoken van Van den Broeck op stage", zegt De Tier. "Hij staat me met raad en daad bij. Het is een fijne ploegmaat. De voorbije jaren koerste ik bij Topsport Vlaanderen vooral in kleinere wedstrijden. Nu kan ik me meten op een hoger niveau."

Ook Van Hoecke zet een stapje hogerop. "Het was een beetje nu of nooit. Ik hoop op een plekje in de sprinttrein van Groenewegen. We zijn met 9 jongens voor 6 plekjes. Dat wordt dus knokken. In de voorjaarsklassiekers hoop ik hier en daar een vrije rol te krijgen."