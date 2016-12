Michel Wuyts wordt 60: "Werkvreugde is nu groter dan in beginjaren"

Tijdens het WK 1990 in Italië babbelden we met Mark Vanlombeek uren over de koers. Ik denk dat die toen gemerkt heeft hoeveel ik ervan kende. Ik kende alle data. Zo kon ik alle winnaars van de Ronde van Vlaanderen opzeggen.

Terwijl ik wel van kindsbeen geïnteresseerd was in wielrennen. Ik wilde "coureur of dokteur" worden. Het is geen van beide geworden. Al ben ik kort bij de koers gebleven.

In de zomer van 1990 waren we volop bezig met de Mondiale in Italië. We luisterden dan naar het commentaar van Dirk Abrams, Rik Desaedeleer en Frank Raes. Maar tussen het voetbalgeweld door spraken we ook over wielrennen.

Een paar maanden later kreeg ik telefoon om mee in de koers te stappen. Zo geschiedde. Ik heb het jaren gecombineerd met commentaar bij het voetbal. Het rechtenpakket was toen bijlange zo groot nog niet. Na 1996 werd het pas een fulltime job.