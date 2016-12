Iserbyt over vriendin, die prof wordt bij Lotto: "Ik laat haar graag afzien op training"

De 20-jarige Nederlandse zette namelijk haar krabbel onder een profcontract bij de vrouwenploeg van Lotto-Soudal. "Het was de mooiste ploeg die ik me kon inbeelden om prof te worden", vertelt Moonen aan Sporza.

"België is een echt wielerland. Nederland ook wel, maar in België hebben ze nog meer feeling met de wielersport. Ik ben ook het liefst in België, de Belgen zijn toffe mensen."

Moonen en Iserbyt leerden elkaar kennen door de cross. "Een vriendin van mij zat in de Nederlandse selectie en kende Eli van in de Wereldbeker-crossen. Ze vertelde Eli over mij en op een dag nam hij contact met me op."

"Het was liefde op het eerste gezicht", bevestigt Iserbyt. "Na het eerste afspraakje was het geklonken."