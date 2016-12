Lampre-Merida vindt opvolger dankzij geldschieters uit Abu Dhabi

Ook TJ Sports, de opvolger van Lampre-Merida, diende een aanvraag in, maar die werd in eerste instantie afgewezen door de UCI. Plots doemden er donkere wolken op rond het team van Chinese investeerders, want ook het trainingskamp werd afgelast.

Maar nu is er een oplossing gevonden. Voorlopig nog anonieme geldschieters uit de Verenigde Arabische Emiraten trekken hun geldbuidel open voor de ploeg, die voortaan door het leven zal gaan als UAE - Abu Dhabi.

Daarmee is het laatste obstakel uit de weg geruimd en kent de UCI de formatie de overgebleven WorldTour-licentie toe. Renners als Rui Costa (kleine foto), Louis Meintjes, Darwin Atapuma en Ben Swift kunnen dus ook in 2017 hun kans wagen in alle grote wielerwedstrijden.