Het gloednieuwe Bahrein-Merida heeft zijn tenue vrijgegeven voor volgend seizoen. In tegenstelling tot het gros van de teams is er op het shirt geen likje zwart te bespeuren. Vincenzo Nibali en co zullen rondrijden in een rood-blauw kostuum, met het vlagje van Bahrein op de hals.