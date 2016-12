Podcast De Gendt: "Als ik geen prof geworden was, had ik een heel triestig leven gehad"

Thomas De Gendt zag Kris Boeckmans vallen in de Vuelta en dat is lang blijven nazinderen. "Hij was meer dan een ploegmaat, een goeie vriend. Als je die dan bijna ziet leegbloeden, is dat een nachtmerrie. De dokter zelf was er ook hard door aangedaan. Het doet deugd dat Kris weer zijn niveau haalt nu, maar sinds Stig (Broeckx) ween we ook dat een val anders kan uitdraaien."

"Sindsdien besef ik dat het ineens zomaar voorbij kan zijn. Vroeger leefde ik 100% van de koers, nu leef ik 98% voor de koers en geniet ik 2% van andere dingen, zoals bijvoorbeeld mijn kinderen."