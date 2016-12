Stuyven: "Cancellara leerde me om kalm te blijven en soms te gokken"

"De volgende stap is om een koers in de WorldTour te winnen. Of ik ook al in staat ben om een Monument te winnen... dat weet ik niet."

"Ik start in 2017 voor het eerst in Milaan-Sanremo, maar daar zal John Degenkolb (die er won in 2015, red) uiteraard kopman zijn. In de kasseiklassiekers is het de bedoeling dat John en ik het kopmanschap delen."

Trek heeft er met Degenkolb een stevige pion bij, maar moest wel afscheid nemen van Fabian Cancellara. "Iedereen reed in dienst van Fabian. Nu hebben we niet meer dat icoon in onze ploeg, maar het gemiddelde niveau van de klassieke ploeg ligt wel hoger."

"We hebben Degenkolb, Theuns, Nizzolo, Felline en mezelf" somt Stuyven de voorjaarsploeg van Trek op. "Het wordt zaak om een sterk en hecht blok te vormen."

"Wat ik in 3 jaar tijd heb opgestoken van een kampioen als Cancellara? Hij maakte zich nooit druk, ook niet als hij in de verdediging gedrongen was. Als ik iets van hem geleerd heb, is het om kalm te blijven en een beetje te durven gokken."