Vansummeren: "Mijn grote droom is om ooit nog eens een koers te rijden"

"Kort na mijn afscheid wilden ze mij in Lommel huldigen, maar ik heb dat afgeblazen. Ik wou een stukje meefietsen met de fans, maar ik kreeg van niemand toestemming. En om daar dan gewoon naar de mensen te staan zwaaien, daar ben ik ook de man niet voor."

Vansummeren heeft diep gezeten. "Het dieptepunt was na mijn tweede hartoperatie. Toen moest ik een inspanningstest doen in Hasselt. Ik had er een goed oog op, maar wist ook dat het alles of niets was. Tijdens de test zag ik aan de gezichten van de artsen al dat het niet goed was. Toen is mijn wereld ingestort."

"Ik voelde vooral woede en ook verdriet. Ik heb toen veel tranen gelaten, tot ik er geen meer had. Je weet dat je leven als prof ooit stopt, maar ik heb geen vrede met de manier waarop. Ze hebben mijn fiets afgepakt, al begrijp ik wel dat dat nodig was."

En toch. Vansummeren vervloekt nog altijd het moment dat zijn vader hem suggereerde om toch even snel naar zijn hart te laten kijken. "Soms denk ik: had ik die testen maar nooit laten doen. Of had ik maar gewacht tot na Roubaix. Dan had ik toch nog een voorjaar gekoerst."