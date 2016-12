Degenkolb: "Een dag na het WK heb ik me geëxcuseerd bij Jens Debusschere"

Ik heb er nooit aan getwijfeld dat ik weer de oude zou worden. In de Tour heb ik bewezen dat ik weer op topniveau kon meestrijden. Meer zelfs, ik werd er iedere dag sterker. Dat ik na de Tour ook nog twee keer kon winnen, was mentaal een grote opsteker.

"Ik ben hypergemotiveerd om de leider van de ploeg te worden. Voor de klassiekers zijn we sterk in de breedte. Behalve mezelf zijn er ook Jasper Stuyven en Edward Theuns", zegt Degenkolb. "Ik denk dat Jasper en Edward allebei nog een stap kunnen zetten. Maar voor Edward hoop ik vooral dat hij eerst volledig herstelt van zijn zware rugblessure."

Degenkolb heeft de planning voor volgend jaar al in zijn hoofd. "De Omloop Het Nieuwsblad (25 februari 2017, red) komt nog te vroeg. Daar zullen Edward en Jasper hun kans mogen gaan."

"Mijn klassieke voorjaar begint in Milaan-Sanremo (medio maart, red), het eerste doel van mijn seizoen. Samen met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn dat voor mij de belangrijkste koersen. Als ik één van die monumenten kan winnen, zal ik enorm gelukkig zijn."

Vorig seizoen miste Degenkolb het voorjaar, nadat hij op stage aangereden was in Calpe, Spanje. "Maar ik heb er nooit aan getwijfeld dat ik weer de oude zou worden. In de Tour heb ik bewezen dat ik weer op topniveau kon meestrijden. Meer zelfs, ik werd er iedere dag sterker. Dat ik na de Tour ook nog twee keer kon winnen, was mentaal een grote opsteker."

"Of ik nog dikwijls terugdenk aan dat ongeluk in Calpe? Neen. Op training zijn we al voorbij de plaats gereden van het ongeluk, maar het is een afgesloten hoofdstuk. Ik heb er geen fysieke klachten aan overgehouden en ik ben enorm blij dat ik me nu weer kan focussen op het positieve: koersen."