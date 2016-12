Roelandts: "Ga meer initiatief nemen, dat kan verschil zijn tussen wel of geen klassieker winnen"

Ik denk dat ik wel eens een klassieker kan winnen, maar ik heb wat geluk nodig, want ik heb niet de motor van een Boonen, Sagan of Cancellara.

"Het is mijn doel om in mijn carrière minstens één klassieker te winnen. Ik was er een paar keer dichtbij en heb niet altijd het geluk aan mijn zijde gehad."

"In Sanremo was ik er dit jaar al dichtbij (derde), zeker als je dan later de geruchten hoort over winnaar Démare op de Cipressa (hij zou aan de klink gehangen hebben)."

"Ik denk dat ik wel eens een klassieker kan winnen, maar dan moeten die dag alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Ik heb wat geluk nodig, want ik heb niet de motor van een Boonen, Sagan of Cancellara."

Roelandts zou wat harder of stouter moeten worden, hoor je wel eens. Dat geeft hij zelf ook toe. "Ik wil nog meer het initiatief nemen in de toekomst. Dat kan het verschil zijn tussen een klassieker winnen of ernaast grijpen."