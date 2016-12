Vervaeke: "Ik liep soms verloren in een nieuwe, harde wereld"

Bij Lotto-Soudal voelt Louis Vervaeke zich wel helemaal thuis. "Bij veel andere WorldTour-ploegen zou ik eerder een dienende rol krijgen, maar hier krijg ik de vrijheid om ook zelf mijn kans te gaan in de klimkoersen. Dat geeft mij rust."

"Vorig jaar was ik al dicht bij een top 10 in de Ronde van het Baskenland en nu wil ik die top 10 wel halen, net als in andere WorldTour-koersen van één week. Dat is de logische volgende stap. Ook de Waalse klassiekers wil ik herontdekken. Dat was de eerste keer niet super."