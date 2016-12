Hermans: "Ik mis Gilbert, maar ik zal meer kansen krijgen"

"Ik zal nooit op het podium van een grote ronde eindigen. Een ritzege is daarom de volgende stap. In de voorbije Vuelta is dat net niet gelukt."

"Ik heb de ploegleiding gevraagd om volgend seizoen opnieuw een grote ronde te rijden. Het wordt normaal gezien de Giro of de Vuelta. Over de Tour heeft de ploeg me nog niet gesproken."

Ook in de klassiekers wil Hermans zijn mannetje staan. "Luik-Bastenaken-Luik ligt me op papier het best van de drie klimklassiekers. Maar qua resultaten is het mijn minst goede klassieker. Ik zou er graag eens in de top 10 rijden."

"Samuel Sanchez zal wellicht onze kopman zijn voor die koersen. Maar renners als Roche, van Garderen, Porte - afhankelijk van hun programma - en ik kunnen ook in de prijzen rijden. En dan zijn er nog de jongeren Dylan Teuns en Loïc Vliegen, die ook nog wel een stap zullen zetten."