Podcast met Marc Sergeant: "Ik hou van klassiek, maar ook van QOTSA"

Een manager van een wielerploeg moet ook een beetje een psycholoog zijn. Hoe pakt Sergeant ruzies aan in zijn ploeg? Hij geeft het voorbeeld van Greipel en Gilbert in de Tour van 2011. "Dat was de moeilijkste periode. Het ging toen vooral over: "Ik wil ook winnen". Maar ik hecht veel belang aan het respecteren van afspraken en die dag hadden we voor Greipel gekozen."

Gilbert werd uiteindelijk tweede, maar Greipel kookte ("This is not a team!"). "Toen ik Gilbert in de bus aantrof, zei hij: "Als ze me zo behandelen, ga ik naar huis." Ik heb toen iedereen bij elkaar geroepen en na 20 minuten konden ze weer door één deur. De ene verontschuldigde zich en de andere zei dat hij te hevig was geweest."