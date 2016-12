42-jarige ex-loods van Boonen stopt: "Ik ga niet bedelen om een contract"

Na het opdoeken van de Tinkoff-ploeg verkaste Alberto Contador deze winter naar Trek-Segafredo. De Spanjaard leek Tosatto met zich mee te nemen, maar de deal met de nieuwe ploeg van Contador is er nooit gekomen.

"Ik begrijp niet waarom het niet rond geraakt is. Alberto had laten verstaan dat hij me zou meenemen. Maar als ik had geweten dat het niet zou lukken, dan zou ik eerder aan mijn zoektocht begonnen zijn en zou ik een topteam gevonden hebben", legt Tosatto uit in La Gazzetta dello Sport.

Tosatto voerde naar eigen zeggen wel gesprekken met WorldTour-teams, maar kon geen contract versieren. "Ik ga niet bedelen. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog een seizoen op het hoogste niveau kan meefietsen. Maar op mentaal vlak heb ik al afscheid genomen."