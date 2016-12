Theuns: "Mijn rug zal na mijn val in de Tour nooit meer dezelfde zijn"

Ik heb thuis een maand lang beneden moeten slapen op een ziekenhuisbed. Ik denk dat het voor mijn vriendin mentaal bijna even zwaar geweest is als voor mij.

"Conditioneel voel ik me momenteel beter dan vorig jaar, maar mijn rug zorgt nog voor twijfels. De blessure is nog niet 100% genezen en ik heb ook nog altijd wat pijn. Mijn rug zal nooit meer dezelfde zijn als voor de val, waar ik het wel moeilijk mee heb", zegt Theuns op stage in Spanje aan onze man.

Theuns kreeg tijdens zijn herstel veel steun van zijn vriendin en podium-miss Lien Crapoen. "Als er iemand weet hoe zwaar het geweest is, is zij het wel. Lien was er vanaf het begin bij."

"Toen ik viel, was ze aanwezig in de Tour en is ze meteen naar het ziekenhuis gesneld. Ze sliep daar op een stoeltje naast mijn bed, offerde veel op voor mij, hielp me bij het wassen… Ik was een beetje als een kindje dat verzorgd moest worden."

"Toen ik thuis kwam, heb ik eerst een maand lang beneden moeten slapen op een ziekenhuisbed. Lien is in heel die revalidatieperiode superbelangrijk geweest voor mij. Ik denk dat het voor haar mentaal bijna even zwaar geweest is als voor mij. Het zijn moeilijke momenten geweest en soms zijn die er nog."