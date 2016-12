Benoot: "Ik heb in 2016 ook de keerzijde van de medaille leren kennen"

"De Vuelta was ook een optie, maar ik wil vooral goed zijn op het WK en het is riskant om vlak daarvoor je eerste ronde te rijden. De Giro valt dan weer moeilijk na het voorjaar. Het risico is dat je er dan in de derde week doorzakt. Dan bleef de Tour over. De ploeg zag dat ook zitten."

Maar eerst zijn er nog de klassiekers. Benoot kiest 3 wedstrijden uit het kwartet Sanremo, Dwars door Vlaanderen, E3 en Gent-Wevelgem. Daarna de Ronde en dan waarschijnlijk de Brabantse Pijl en de Amstel (en dus geen Roubaix, red).

"In principe kan ik al een klassieker winnen, maar ik denk dat renners die niet Sagan of Van Avermaet heten daar wat geluk voor nodig hebben. Ik geef mezelf tot 2019. Dan moet ik als topfavoriet naar de klassiekers trekken."

"Mijn grootste droom is om ooit wereldkampioen te worden, vooral dan omdat je die trui een heel jaar mag dragen. De Ronde van Vlaanderen staat daar net een trapje onder."