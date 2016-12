Benoot verlengt bij Lotto-Soudal: "Waarom zou ik hier niet blijven?"

Tiesj Benoot maakte in 2015 naam en faam door bij zijn debuut vijfde te worden in de Ronde van Vlaanderen. Door pech werd 2016 niet helemaal wat hij ervan verwacht had, maar bij Lotto-Soudal geloven ze nog rotsvast in hun goudhaantje. Vandaar het nieuwe contract, dat tot 2019 loopt.