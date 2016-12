Vandenbergh: "Ik wacht niet op Boonen in zijn laatste Roubaix"

Bij de Franse ploeg is Vandenbergh, samen met Naesen, de uitgesproken kopman in het voorjaar. "Ik ben blij dat ik met Oliver in een ploeg zit. We zullen als team sowieso afwachtender rijden dan dat bij Quick Step het geval was. Oliver en ik moeten in staat zijn finales te rijden."

"In theorie is Parijs-Roubaix me het meest op het lijf geschreven. Maar ik heb er ook al wat pech gehad. Ik viel er al eens zwaar en vorig jaar kon ik niet starten door ziekte."

Stel nu dat Vandenbergh en Boonen met zijn tweeën op kop rijden in Parijs-Roubaix, een voorsprong hebben van 2 minuten en Boonen rijdt lek op 2 km van de finish, zou Vandenbergh dan wachten op Boonen in diens allerlaatste koers?

“Neen, ik zou niet wachten. Ik zou heel graag met Tom naar de Vélodrome rijden en 9 op de 10 keer klopt hij mij. Maar wachten op hem? Ik denk dat niemand dat zou doen, ook al krijg je dan heel Vlaanderen tegen je omdat het Boonens afscheidskoers is.”