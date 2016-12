Naesen: "Van de Omloop tot en met Roubaix de finale rijden"

"Ik wil nog een paar procentjes sterker worden", klinkt het op de ploegstage in Gandia. "Dan komen de resultaten vanzelf. Zonder pech en ziekte moet ik van de Omloop tot en met Parijs-Roubaix telkens de finale kunnen rijden. Dus ook in de grote klassiekers. Daar ben ik heilig van overtuigd."

"Welke prestaties daaruit volgen, hangt van veel factoren af. Het moet allemaal in zijn plooi vallen. Greg Van Avermaet en Tom Boonen zijn nog een stukje beter, maar als een favorietengroepje wegrijdt, zal ik er wel aanhangen. Als ze dan naar elkaar beginnen te kijken en er tactisch gereden wordt, dan is alles mogelijk."

Naesen ruilde in het tussenseizoen IAM Cycling voor AG2R, maar ook het BMC van trainingsmakker Greg Van Avermaet toonde interesse. "Misschien is het wel beter dat we in verschillende ploegen rijden en niet samen."

"We kunnen nog altijd samen iets doen in de koers. Als we met drie man wegrijden en Greg en ik zijn erbij, dan zal die derde zeker niet winnen. Ook niet als die Peter Sagan heet."