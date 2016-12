Wellens: "Top 10 in de Tour? Ritwinst is veel leuker"

Ik heb het er niet voor over om elke dag zo af te zien in een grote ronde voor een ereplaats. Het is veel leuker om voor een rit te gaan.

In de kleinere rittenkoersen wil Wellens wel voor een klassement gaan, in de grote rondes primeert dagsucces. "In een grote ronde incognito meerijden voor een ereplaats: dat doe ik niet graag."

"Het is echt niet makkelijk om een top 10-plaats in zo'n grote ronde te behalen. Ik heb het er niet voor over om elke dag zo af te zien voor een ereplaats. Het is veel leuker om voor een rit te gaan."

Wellens won al de Eneco Tour en de Ronde van Polen. Moet hij volgend jaar een stapje hoger mikken? "Parijs-Nice ligt nog binnen mijn mogelijkheden, maar een koers als de Dauphiné is te moeilijk. Daar ben ik te zwaar voor."

En wat met de klassiekers? "Ik heb al elk jaar geprobeerd om er een goed resultaat te behalen, maar dat is nog niet gelukt. In Canada is dat wel gelukt, maar daar viel alles in zijn plooi. Dat heeft niets met druk te maken, zoals sommigen zeggen."