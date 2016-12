Gert Dockx houdt het al op zijn 28e voor bekeken

In het wielrennen gaat het niet enkel om de ploegen, maar vooral om de mensen die dag in en dag uit voor je klaarstaan. Ploegleiders, verzorgers, mecaniciens, medische omkadering, enzovoort: bedankt!

"Graag zou ik een dankwoordje willen uitbrengen aan de ploegen waarvoor ik heb gereden: Team (HTC-)Columbia, Omega Pharma-Lotto, Lotto-Belisol en Lotto-Soudal."

"Ik ben hen heel dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. In het wielrennen gaat het echter niet enkel om de ploegen, maar vooral om de mensen die dag in en dag uit voor je klaarstaan. Ploegleiders, verzorgers, mecaniciens, medische omkadering, enzovoort: bedankt!"

"Omdat ik al sinds mijn twaalfde koers, zou ik ook graag even benadrukken dat ik altijd veel respect heb gehad voor de mensen die in de jeugdcategorieën zoveel van hun vrije tijd hebben opgeofferd. Zonder hen zou de jeugd niet kunnen doorgroeien tot op een professioneel niveau."

"Over mijn toekomst kan ik momenteel nog niets concreets meedelen. Ik ben nog bezig welke weg ik wil inslaan. Mijn laatste dankwoord is aan het adres van mijn supporters, supportersclubs, familie en mijn vriendin. Het is een fijn gevoel als je weet dat er mensen achter je staan. Een dikke merci!"