Boeckmans: "Pas nu heb ik het gevoel dat ik stilaan weer de oude ben"

Toch merk ik pas nu, sinds ik na de winterstop opnieuw aan het trainen ben, dat ik stilaan weer de oude ben en dat alles is zoals het moet zijn. Het gaat heel goed momenteel. Ik vraag mezelf nog altijd af hoe ik dit klaargespeeld heb.

Toch merk ik pas nu, sinds ik na de winterstop opnieuw aan het trainen ben, dat ik stilaan weer de oude ben en dat alles is zoals het moet zijn. Het gaat heel goed momenteel. Ik vraag mezelf nog altijd af hoe ik dit klaargespeeld heb.

"Ik heb hard moeten werken, extreem hard zelfs om weer renner te worden. Het volledige seizoen stond eigenlijk in het teken van mijn herstel: terugkomen op mijn vroegere niveau. In het begin moest ik na een inspanning veel slapen, maar eigenlijk is alles heel goed verlopen."

"Toch merk ik pas nu, sinds ik na de winterstop opnieuw aan het trainen ben, dat ik stilaan weer de oude ben en dat alles is zoals het moet zijn. Het gaat heel goed momenteel. Ik vraag mezelf nog altijd af hoe ik dit klaargespeeld heb."

"Ik ben het voorbije seizoen elk dag opgestaan met het idee: wat kan en moet ik vandaag doen om beter te worden? Ik was nog niet in staat om kopman te zijn, in 2017 durf ik die rol wel weer aan."

Een overwinning zat er niet in het voorbije seizoen. "Neen, daar was ik niet mee bezig. Ik heb veel gewerkt voor de ploeg en wilde vooral weer renner worden. Dat was mijn doel. Elke plaats in de top 10 voelde aan als een overwinning."

"Komend seizoen wil ik weer spurten. Ik ben niet bang, ik heb het voorbije jaar toch wel enkele sprintjes gereden voor de ploeg en ben daar tevreden over. Als ik de kans krijg, wil ik graag bijvoorbeeld in de Scheldeprijs of andere wedstrijden weer meesprinten. Als ik mijn ogen dichtdoe, zie ik mezelf Nokere Koerse weer winnen."