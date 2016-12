Ploegdokter Lotto-Soudal: "Broeckx is geen comapatiënt meer"

"Stig is officieel uit coma. Een comateuze toestand wordt uitgedrukt met een cijfer op tien. Hij is uit het (plantaardige) coma en heeft zelfs al wat spierkracht gewonnen. Hij is geen comapatiënt meer", vertelt ploegdokter Servaes Bingé.

"Het referentiekader ligt heel laag. Stig is nog altijd geen gezonde jongen, maar de vooruitgang is positief te noemen. Hij slaapt heel veel, maar dat is omdat hij heel hard werkt: zittend in een rolstoel fietst hij ook al met een soort traptoestel."

"Waartoe de vooruitgang kan leiden, is voor de dokters nog niet te zeggen. Anderzijds is dit nu al veel meer dan iedereen een tijd terug had kunnen vermoeden. Alles heeft uiteraard heel veel tijd nodig."

"Stig leert opnieuw zelfstandig slikken en zijn eerste, kleine en makkelijke woordjes zoals "tot morgen" zeggen. Dat is hoopgevend en positief. Zeker met de familie is er spraken van communicatie, alles op een zeer laag niveau uiteraard. Hij herkent ook andere renners. Dat er opnieuw communicatie mogelijk is, is zonder meer positief te noemen."