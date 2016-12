Boonen over WK: "Ik denk nog altijd dat ik Sagan en Cav kon kloppen"

"De Belgen waren ongelofelijk sterk en reden echt als een ploeg", ondervond ook Mark Cavendish. "We wilden er nog een aantal renners afgooien, maar we twijfelden of we Cavendish wel zouden kunnen losgooien, want hij had zich vastgebeten in mijn gat", voegt Tom Boonen toe.

Na het waaierspektakel volgde een anticlimax op het lokale circuit. "Dat was een processie. Door de wind kon je met een vroege aanval niet wegblijven", herinnert Cavendish zich nog. "Je had niet het gevoel dat je kon versnellen en wegrijden. Het was goed zo, ook voor Sagan", zegt Boonen.

"Ik heb even met hem gepraat over een aanval, maar Sagan wou alles op zijn sprint zetten", klinkt het bij Van Avermaet. "Er waren geen bondgenoten. Iedereen was snel en wou zijn sprint rijden."