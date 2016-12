Portugees Bico wordt prof bij Movistar Nuno Bico is de laatste aanwinst voor Movistar. De 22-jarige Portugees verdedigde het voorbije seizoen de kleuren van Klein Constantia, het opleidingsteam van Quick Step. In de belofteversie van Luik-Bastenaken-Luik eindigde hij 7e, in de Druivenkoers 11e. 11:43 ◀

Turgot wordt elite zonder contract De Fransman Sébastien Turgot (32) heeft geen profcontract kunnen versieren voor het nieuwe seizoen. De voorbije 3 jaar was Turgot aan de slag bij AG2R. In 2012 eindigde hij nog 2e in Parijs-Roubaix achter Tom Boonen.

Parijs-Roubaix 2012: Tom Boonen wint in de Hel, voor Turgot en Ballan

Westra naar Wanty-Groupe Gobert Wanty-Groupe Gobert heeft zich versterkt met Lieuwe Westra. De 34-jarige Nederlander was bij Astana op een dood spoor geraakt en wordt bij Wanty herenigd met Hilaire Van der Schueren. Tussen 2009 en 2013 werkten de twee al samen bij Vacansoleil.

Brajkovic keert terug naar WorldTour Bahrein-Merida heeft zijn voorlaatste versterking te pakken: Janez Brajkovic (32). De Sloveense ronderenner reed al 2 seizoenen aan de zijde van Nibali bij Astana, maar was aan lager wal geraakt bij UnitedHealthcare (een Amerikaanse procontinentale ploeg). Brajkovic won in 2010 nog de Dauphiné voor Contador.

Noors talent tekent bij LottoNL-Jumbo Amund Grøndahl Jansen (22), de Noorse kampioen bij de beloften, heeft een profcontract van twee jaar getekend bij LottoNL-Jumbo. Het talent wil zich in Nederlandse loondienst vooral in de voorjaarsklassiekers laten zien. "Ik ben zeker geen klimmer, ik kan aardig sprinten en de klassiekers moeten mij goed liggen. Ik hoop mijzelf in de voorjaarsklassiekers te ontwikkelen met de hulp van de ervaren mannen in de ploeg."

Team Sky trekt Brits talent Dibben aan Team Sky heeft met Jonathan Dibben weer een jong talent aan z'n selectie voor 2017 toegevoegd. De 22-jarige Brit krijgt als neoprof een contract voor twee seizoenen. Dibben reed de voorbije twee jaren voor het continentale Team Wiggins. In de Ronde van Vlaanderen voor beloften werd hij dit jaar 2e. De Brit kijkt alvast uit naar de nieuwe uitdaging bij Team Sky. "Het is een grote stap vooruit en een unieke kans om in de grote wedstrijden te rijden."

4 Belgische profs bij Roubaix Het continentale Roubaix-Lille Métropole heeft volgend seizoen weer een Belgisch randje. Met Joeri Calleeuw, Lander Seynaeve, Nicolas Vereecken en Emiel Vermeulen heeft het 4 landgenoten binnengehaald.

Joeri Calleeuw maakt de overstap van Veranda's Willems, waar hij mooi werk verrichtte voor zegekoning Dupont. De 24-jarige Seynaeve komt over van Wanty-Groupe Gobert. Ze krijgen het gezelschap van Nicolas Vereecken (An Post) en Emiel Vermeulen (3M), die in het najaar de ereplaatsen opstapelde.

V.l.n.r.: Vermeulen, Vereecken, Seynaeve en Calleeuw

Elissonde tekent ook voor Sky team Sky heeft naast Rosa ook de komst van Kenny Elissonde bekendgemaakt. De 25-jarige Fransman komt over van FDJ en tekende voor twee jaar. "Dit is een grote stap in mijn carrière. Sky is een van de beste ploegen voor klimmers en ik wil hier veel leren", zegt de Franse klimmer.

Diego Rosa

Team Sky trekt Italiaanse klimmer aan Diego Rosa ruilt de Kazakse formatie Astana voor het Britse Team Sky. De 27-jarige Italiaanse klimmer ondertekende er een overeenkomst voor drie seizoenen. Rosa reed sinds begin vorig jaar voor Astana, dat hem had overgenomen van Androni Giocattoli-Venezuela. "Dit is een belangrijke stap in mijn carrière", aldus Rosa, die onlangs in de Ronde van Lombardije nog knap tweede eindigde. "Team Sky is de beste omgeving om mijn ontwikkeling als renner voort te zetten."

Swift verlaat Sky Na 7 jaar neemt Ben Swift afscheid van Sky. Swift wil voor TJ Sport, het nieuwe Lampre, meer voor eigen rekening rijden. "Ik wil een volgende stap zetten", zegt Swift, die zowel in 2014 als 2016 het podium haalde in Milaan-Sanremo.

Smukulis naar Delko Marseille De Letse tempobeul Gatis Smukulis (29) rijdt volgend seizoen niet langer in Kazachse loondienst. Smukulis ruilt Astana voor Delko Marseille, een Franse procontinentale ploeg. Dit seizoen veroverde hij 2 nationale titels: op de weg en tegen de klok.

Blythe fietst binnenkort bij Aqua Blue Sport Tinkoff stopt en dus moest ook Adam Blythe (ex-Lotto) andere oorden opzoeken. De Brit gaat naar de nieuwe Ierse procontinentale ploeg Aqua Blue Sport. Die krijgen dus de Britse trui in hun rangen, want in juni verraste Blythe nog Mark Cavendish op het nationaal kampioenschap.

Barbero naar Movistar Carlos Barbero zet zijn carrière voort bij Movistar. De Spanjaard tekende bij het WorldTourteam een contract voor twee seizoenen. Barbero (25) is een sprinter en won onder meer Circuito de Getxo, de Philadelphia Cycling Classic en een rit in de Ronde van Burgos. Hij komt over van Caja Rural. Voor Movistar, de ploeg van Quintana en Valverde, is de Spanjaard de vierde aanwinst na de Italiaan Daniele Bennati, de Ecuadoraan Richard Carapaz en de Spanjaar Victor de la Parte.

Wanty breidt Frans legioen uit Yoann Offredo is de nieuwste aanwinst van Wanty-Groupe Gobert. Na Guillaume Martin, Fabien Doubey en Guillaume Levarlet is hij al de 4e Fransman in de stal van Hilaire Van der Schueren. Offredo, die FDJ verlaat, scheerde vooral in 2011 hoge toppen: 4e in de Omloop en 7e in Milaan-Sanremo.

Met Offredo wil ik resultaten behalen in de Vlaamse klassiekers. Ik volgde hem al lang. Hij is zeker een aanwinst voor de ploeg. Hilaire Van der Schueren (ploegleider Wanty)

BMC trekt Elmiger (38) aan Martin Elmiger, de viervoudige Zwitserse kampioen van IAM, rijdt volgend seizoen voor BMC. De 38-jarige reed sinds 2013 voor IAM, dat ermee stopt. Elmiger is blij met BMC: "Ik ben niet zo jong meer, dus was het niet eenvoudig om een nieuwe werkgever te vinden. Ik kijk ernaar uit om mijn carrière bij BMC af te sluiten. Het is een eer om voor een team met renners als Van Avermaet te rijden. Ik wil hem volgend jaar zeker helpen een klassieker te winnen."

Izagirre verlaat Movistar Jon Izagirre trekt de deur bij Movistar achter zich dicht. De Spaanse kampioen tijdrijden trekt naar de nieuwe ploeg Bahrain Merida. Hij wordt daar ploegmaat van onder anderen Vincenzo Nibali en Sonny Colbrelli. Dit jaar was Izagirre nog goed voor ritzeges in de Ronde van Frankrijk, de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Romandië.

Tsatevitsj ruilt Katjoesja voor Gazprom-RusVelo Aleksej Tsatevitsj verlaat na vijf seizoen Katjoesja. De 27-jarige renner trekt volgend seizoen het shirt van Gazprom-RusVelo aan. Tsatevitsj won dit jaar nog een rit in de Ronde van Catalonië, maar in de Giro liet hij zich in minder positieve zin opvallen. Hij werd door zijn eigen team uit de wedstrijd gehaald na onsportief gedrag in de tijdrit. De Rus reed te lang in het spoor van Ludvigsson. Bij zijn nieuwe werkgever ondertekende hij een contract voor een jaar.

De la Parte naar Movistar Movistar kan vanaf volgend jaar rekenen op de diensten van Victor de la Parte (30). De Spaanse berggeit won vorig seizoen de Ronde van Oostenrijk, voor Ben Hermans. In 2011 werd De la Parte ervan beschuldigd dat hij deel uitmaakte van een dopingnetwerk, maar hij stond maar even langs de kant.

Dimension Data trekt King, Thwaites en Morton aan Dimension Data heeft zich versterkt met drie renners. Ben King verlaat na drie jaar Cannondale-Drapac, Scott Thwaites komt over van Bora-Argon18 en Lachlan Morton maakt de overstap van het Amerikaanse Jelly Belly.

Giro-bergkoning van 2014 trekt naar Nippo Julian Arredondo trekt bij Trek-Segafredo de deur achter zich dicht en rijdt volgend jaar voor Nippo Vini Fantini. De Colombiaan won in 2014 het bergklassement in de Ronde van Italië. Bij Nippo wordt de 28-jarige Arredondo kopman naast Damiano Cunego.

Ventoso van Movistar naar BMC: "Een eer om te rijden voor Greg" Francisco Ventoso ruilt Movistar, waar hij sinds 2011 was, voor BMC. De 34-jarige Spanjaard, in 2012 kampioen van zijn land, moet ervaring brengen in de grote rondes en de klassiekers. Ventoso won onder meer ritten in de Giro en de Vuelta en rijdt naar goeie gewoonte de voorjaarsklassiekers. "Voor mij is het een grote motivatie om naar een van de beste teams van de wereld te trekken."

Het is voor mij een eer om deel uit te maken van de renners voor de voorjaarsklassiekers, met Greg Van Avermaet als kopman. Francisco Ventoso

Trek-Segafredo versterkt zijn rangen met André Cardoso De Portugese wielrenner André Cardoso heeft een contract voor een seizoen getekend bij Trek-Segafredo. De 32-jarige klimgeit maakt de overstap van Cannondale-Drapac. "Ik hou van rittenkoersen en kijk ernaar uit om te werken voor jongens als Contador en Mollema", zegt hij.

König van Sky naar Bora Leopold König keert terug naar de stal: hij de 28-jarige Tsjech ruilt Sky voor Bora-Hansgrohe, het team waar wereldkampioen Peter Sagan ook naartoe verhuist. König vindt zo het team terug waar hij van 2011 tot 2014 voor reed. Dat heette toen nog Team Netapp. König werd 9e in de Vuelta 2013, 7e in de Tour 2014 en 6e in de Giro 2015. "Ik heb in twee jaar Sky veel geleerd en ben daarvoor heel dankbaar. Nu ben ik klaar om mijn ambitieuze doelen te realiseren."

Van Genechten naar Cofidis IAM houdt ermee op, dus moeten de renners een ander onderkomen vinden. Jonas Van Genechten gaat volgend jaar aan de slag bij Cofidis. De 30-jarige Belg boekte in augustus zijn grootste succes met ritwinst in de Vuelta. Hij reed twee jaar voor IAM, daarvoor was hij bij Lotto-Belisol.

Etixx versterkt zich met Nieuw-Zeelander Bauer Jack Bauer verruilt het groen van Cannondale voor het blauw van Etixx-Quick Step. De 31-jarige renner, die eergisteren nog victorie mocht kraaien in de Ronde van Groot-Brittannië, wordt de eerste Nieuw-Zeelander in loondienst van Patrick Lefevere. "Ik wil Patrick Lefevere en Yvan Vanm

Bonifazio voor 2 jaar naar Bahrein-Merida Met Niccolo Bonifazio (22) dikt het Italiaanse legioen bij Bahrein-Merida stevig aan. De talentvolle sprinter van Trek won dit jaar een rit in de Ronde van Polen, maar moest onlangs al na 6 etappes de Vuelta verlaten. Bij Bahrein-Merida wordt hij ploegmaat van onder meer Nibali, Visconti en Haussler. 11:35 ◀

De oprichters van het project in Bahrein zijn mensen die ik vertrouw. Ik moest geen seconde twijfelen om mee te stappen in hun verhaal. De komende 2 jaren zal ik mijn best doen om hun vertrouwen in mij terug te betalen. Niccolo Bonifazio trekt in 2017 naar Bahrein-Merida 11:33 ◀

Kelderman van LottoNL naar Giant De 25-jarige Nederlander rijdt in 2017 en 2018 voor Giant-Alpecin. Hij verlaat LottoNL-Jumbo voor een vrije rol bij het team van zijn landgenoot Tom Dumoulin. "Ik ben blij dat ik de volgende stap in mijn carrière kan zetten. Ik kan hier groeien als een leider voor de grote ronden. Ik kan ook veel leren van Dumoulin en Matthews." 13:25 ◀

Kiserlovski wordt luitenant van Zakarin De Kroaat Robert Kiserlovski (30) verdedigt vanaf 2017 de kleuren van Katjoesja. De klimmer verlaat Tinkoff, dat ermee stopt, waar hij de voorbije twee seizoenen de luitenant was van Alberto Contador. "Ik weet wat Katjoesja verwacht. Ik kan zelf winnen, maar moet vooral werken in de bergen. Ik kijk ernaar uit om Ilnoer Zakarin te begeleiden naar mooie zeges." Kiserlovski werd in 2010 en 2014 tiende in de Giro. 11:29 ◀

Haussler en Bole ook naar Bahrain-Merida De nagelnieuwe wielerploeg Bahrain-Merida krijgt stilaan vorm. Nadat het eerder onder anderen Vincenzo Nibali, Giovanni Visconti en Sonny Colbrelli binnenhaalde, kondigt het nu ook de komst van Heinrich Haussler (32) en Grega Bole (31) aan. 11:13 ◀

Fortuneo strikt ook Maxime Bouet (Etixx-Quick Step) De Fransman Maxime Bouet heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij Fortuneo-Vital Concept. De 29-jarige renner trekt net als Gianni Meersman van Etixx-Quick-Step naar de Franse ploeg. 11:47 ◀

C'est avec un grand honneur et plaisir que je vous annonce ma signature pour deux ans dans l'équipe @fortuneovitalconcept . Merci @etixx_quick_step pour ces deux belles années avec vous! Een foto die is geplaatst door Maxime (@maxime_bouet) op 31 Aug 2016 om 2:21 PDT 11:46 ◀

Rick Zabel ruilt BMC voor Katjoesja De 22-jarige zoon van ex-topsprinter Erik Zabel maakt na drie jaar BMC de overstap naar Katjoesja, waar hij voor twee jaar tekende. Voor BMC won Zabel junior twee profkoersen: een rit in de Ronde van Trentino in 2014 en een rit in de Ronde van Oostenrijk in 2015. Rick Zabel is een ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor beloften. 10:10 ◀

Trek trekt tijdritspecialst aan Trek-Segafredo krijgt volgend seizoen een volledige facelift. Na onder meer Contador, Degenkolb en Pantano heeft het team van ploegleider Dirk Demol nu ook Mathias Brändle gecontracteerd. Brändle was even werelduurrecordhouder en wil zich bij Trek verbeteren in het tijdritvak. "Ik wil dat record ooit eens terugpakken." 21:17 ◀

Pim Ligthart verlaat Lotto-Soudal met kopman-ambities Roompot-Oranje Peloton heeft zich versterkt met Pim Ligthart. De 28-jarige Nederlander trekt na drie jaar de deur bij Lotto-Soudal achter zich dicht omdat hij vaker zijn eigen kans wil gaan. "Ik wil graag kijken wat erin zit als ik een groot gedeelte van het seizoen als kopman kan starten. Dat is een uitdaging die ik graag nog eens wilde aangaan. Zeker nu ik in de sterkste jaren van mijn carrière zit." 17:15 ◀

De La Cruz blijft Etixx-Quick Step trouw David De La Cruz rijdt ook na 2016 nog voor Etixx-Quick Step. "Hij heeft zich op de radar gereden en het is dan ook logisch dat we onze samenwerking voortzetten", zegt Patrick Lefevere. De 27-jarige Spanjaard vervult momenteel een knechtenrol in de Vuelta. 16:15 ◀

Wisniowski vindt bij Sky twee landgenoten terug Team Sky heeft Lukasz Wisniowski aan zijn selectie voor volgend seizoen toegevoegd. De 24-jarige Pool verlaat Etixx-Quick Step en vindt bij Sky zijn landgenoten en vrienden Michal Golas en Michal Kwiatkowski terug. "Het team is echt sterk en zit vol uitstekende renners, ik zal hier veel kunnen bijleren." 14:27 ◀

José Gonçalves. 13:58 ◀

José Gonçalves trekt naar Katjoesja De Portugees José Gonçalves zet opnieuw een stapje hogerop. De 27-jarige renner wisselt na dit seizoen Caja Rural in voor Katjoesja. "Het was een mooie verrassing dat een team als Katjoesje in mij interesse had", zegt Gonçalves, die nochtans de Ronde van Turkije wist te winnen. "Dit is een droom die werkelijkheid wordt." 13:54 ◀

Nog twee talenten voor Giant Na Lennard Kämna heeft Giant nog twee neoprofs aan zijn rennerslijst voor 2017 toegevoegd. De Nederlander Lennard Hofstede won de Rhône-Alpes Isère Tour en werd 4e in de belofteversie van Luik-Bastenaken-Luik. Chris Hamilton is de Australische beloftekampioen. Hij komt in het zog van zijn landgenoot Michael Matthews. 13:51 ◀

Etixx-Quick Step heeft Eros Capecchi toegevoegd aan zijn team. De 30-jarige Italiaan is al de zesde transfer van Etixx dit seizoen. De Italiaan reed al 13 grote rondes. 13:59 ◀

De Tier naar LottoNL-Jumbo Floris De Tier kan je voortaan herkennen aan zijn geel-witte truitje. De 24-jarige Belg maakt de overstap van Topsport Vlaanderen naar Team LottoNL-Jumbo. Hij tekent er tot 2019. "Floris is een talentvolle klimmer en zo willen we hem ook inzetten", zegt het Nederlandse team. "Zijn komst past binnen onze filosofie om jong talent op te leiden voor het hoogste niveau." 13:42 ◀

Mads Würtz Schmidt tekent bij Katjoesja Katjoesja heeft een grote vis gevangen: de Deen Mads Würtz Schmidt zette zijn krabbel onder een contract van 2 jaar. De 22-jarige belofte geldt als een megatalent. Vorig jaar kroonde hij zich tot wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. Bij de junioren deed de Deen in 2011 hetzelfde. 12:02 ◀

VRT © 2015 WK 2015: Würtz Schmidt verovert het tijdritkroontje bij beloften 12:02 ◀

Bennati volgend seizoen bij Movistar Movistar heeft zich versterkt met Daniele Bennati (35), die een brok ervaring in het team brengt. De Italiaan won in zijn carrière al etappes in de Giro, de Tour en de Vuelta. Omdat Tinkoff zich terugtrekt uit de wielersport, moest Bennati op zoek gaan naar een nieuw team voor volgend seizoen. 10:11 ◀

Visconti en Boaro naar Bahrein-Merida Vincenzo Nibali is alvast twee Italiaanse ploegmakkers rijker bij Bahrein-Merida. Giovanni Visconti en Manuele Boaro maken de overstap van respectievelijk Movistar en Tinkoff. Het gloednieuwe team telt dus voorlopig 3 renners, alle 3 Italianen. 19:40 ◀

Talentvolle sprinter Phil Bauhaus naar Giant-Alpecin Na de talentvolle Lennard Kämma, haalt Giant-Alpecin ook de sprinter Phil Bauhaus binnen. De 22-jarige Duitser komt over van Bora en won dit jaar al een etappe in de Ronde van Azerbeidzjan en de Ronde van Opper-Oostenrijk. Hij tekende bij Giant-Alpecin een contract tot eind 2018. 15:57 ◀

Giant haalt ex-wereldkampioen binnen De talentvolle Duitser Lennard Kämna (19) gaat vanaf volgend seizoen aan de slag bij Giant. Twee jaar geleden kroonde Kämna zich tot wereldkampioen tijdrijden bij de junioren. Dit seizoen deed hij op het ProContinentale niveau wat ervaring op bij Stölting. 12:20 ◀

Pedersen ploegmaat van Stuyven & Degenkolb Trek heeft een extra pion voor de klassiekers aangetrokken. De beloftevolle Mads Pedersen tekende een contract voor 2 seizoenen en staat te boek als een man voor het Vlaamse werk. Dit jaar liet de 20-jarige Deen al staaltjes van zijn kunnen zien in Waregem (15e) en de Driedaagse De Panne-Koksijde (8e). 06:49 ◀

Mathias Frank trekt naar AG2R De Zwitser Mathias Frank rijdt de volgende twee seizoenen in dienst van AG2R. De Zwitser komt over van IAM Cycling, dat er na dit seizoen mee ophoudt. De 29-jarige Frank moet de luitenant van Romain Bardet worden in de grote rondes. Eerder zetten ook al onze landgenoten Oliver Naesen en Stijn Vandenbergh hun krabbel bij de Franse ploeg. 15:15 ◀

Dimitri Claeys zet stapje hogerop bij Cofidis Cofidis heeft de komst van drie renners afgerond. Een van hen is Dimitri Claeys. De 29-jarige Belg verlaat Wanty-Groupe Gobert en trekt naar Cofidis. Hij tekende een contract tot eind 2018. Ook Guillaume Bonnafond (AG2R) en Jimmy Turgis (Roubaix) komen de Franse formatie versterken. 11:34 ◀

Orica haalt Giro-ritwinnaar Kluge binnen Door het stoppen van IAM-cycling moeten heel wat renners op zoek naar een nieuwe ploeg. De Duitser Roger Kluge (30) heeft voor een avontuur bij Orica-BikeExchange gekozen. De Giro-ritwinnaar tekende bij de Australische formatie een contract voor twee seizoenen. 11:31 ◀

Ik voelde dat ik verandering nodig had. Tekenen voor een Nederlandse ploeg is belangrijk voor de ontwikkeling van mijn capaciteiten in de massasprinten en klassiekers. Juan José Lobato 17:10 ◀

Spaanse aanwinst voor Nederlandse ploeg Ook LottoNL-Jumbo heeft een eerste aanwinst voorgesteld: Juan José Lobato verlaat Movistar voor de Nederlandse ploeg. Hij tekende er een contract voor twee jaar. 17:08 ◀

Astana geeft Moser en 3 Tinkoff-renners kans Aangezien Tinkoff volgend seizoen de handdoek in de ring gooit, zijn de renners van het team grof wild op de transfermarkt. Astana heeft Valgren Andersen, Jesper Hansen en Oscar Gatto gestrikt. Ook Moreno Moser zoekt zijn heil bij het team van Aleksandr Vinokoerov. 13:05 ◀

Roche naar BMC Het hoofdstuk van Nicolas Roche bij Sky is afgelopen. De 32-jarige Ier beproeft zijn geluk vanaf volgend seizoen bij BMC. "Voor de grote rondes konden we nog een renner met extra ervaring gebruiken", licht BMC-Ochowicz de keuze voor Roche toe. 13:03 ◀

Vanaf 1 augustus opent de transfermarkt in het wielrennen zijn deuren. Op deze pagina zetten we de belangrijkste transfers op een rijtje. 13:00 ◀