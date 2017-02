Van Avermaet achtste op WorldTour-ranking, Porte blijft leider

Van Avermaet is de beste Belg op de achtste plaats. Van Avermaet is de beste Belg op de achtste plaats.

Greg Van Avermaet is de beste Belg op de WorldTour-ranking. Na zijn overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad is hij achtste. Peter Sagan, die vorig jaar het klassement won, is zesde. Rui Costa komt na zijn eindzege in de Ronde van Abu Dhabi op de vijfde plaats binnen. Richie Porte blijft leider.