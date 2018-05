Knokke viert 3e titel op rij, maar Lommel promoveert uit 1e Amateur

Voor de play-offs met zijn vieren die de kampioen zouden aanduiden, lag de promotie van Lommel al vast. Het was de enige ploeg die een licentie voor 1B kreeg, Knokke, Dessel en Deinze kregen het belangrijke kleinood niet.

Dus ging het in de nacompetitie alleen nog om de sportieve eer. En na de titel in 4e klasse en in 2e Amateur volgt nu de 3e titel in 3 jaar. 2-1 tegen Dessel was genoeg om 1 puntje over te houden in de eindafrekening op Lommel, dat op Deinze met 1-3 ging winnen.

Knokke speelde in 2013 nog in 2e provinciale, promoveerde als 2e naar 1e provinciale, waar het in 2014 de titel pakte. In ook in 2016, 2017 en 2018 was het telkens de primus.

Dat is geen record: Beerschot Wilrijk zit aan 4 titels naeen. In 2014 in 1e provinciale, in 2015 4e klasse, in 2016 3e klasse en in 2017 1e Amateur.