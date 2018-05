Vreven moet Brys doen vergeten op het Kiel: "Volks en vurig naar 1A"

Beerschot Wilrijk moest op zoek naar een nieuwe trainer, nadat Marc Brys in zee gegaan was met STVV. Met Vreven heeft het die snel gevonden. De 44-jarige Limburger was het voorbije anderhalve seizoen aan de slag bij NAC. Hij loodste vorig seizoen de club naar de Nederlandse eerste klasse en verzekerde dit seizoen het behoud. Omdat de visies uiteenlagen, kondigde hij in april zijn afscheid aan en zette zich in de markt.