Schoofs zakt mee met KV Mechelen naar 1B

Schoofs kon zich niet doorzetten bij AA Gent en streek bij het begin van het afgelopen seizoen neer Achter De Kazerne. De middenvelder kwam in 22 wedstrijden van KV Mechelen in actie. Hij scoorde 2x en deelde 2 assists uit.

Ondanks de degradatie kiest Schoofs voor een verlengd verblijf bij KVM. Stefaan Vanroy, hoofd van de sportieve cel, is in de wolken met de contractverlenging van Schoofs. "We rekenen op hem om een topseizoen te spelen nu hij de volledige voorbereiding met ons kan aanvatten."