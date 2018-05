Jonge Sloveen Elsner zet vanaf volgend seizoen de lijnen uit bij Union

Elsner volgt bij Union Marc Grosjean op, die de club twee weken geleden verliet. Elsner begon in 2013 zijn carrière als trainer bij Domzale in zijn vaderland. In het seizoen 2016-17 coachte hij Olimpija Ljubljana. Vorig seizoen was hij actief bij Pafos, in Cyprus.

"Ik ben heel erg fier dat ik bij een historische club als Union terechtkom", laat de Sloveen optekenen op de website van Union. "Ik ben ongeduldig om aan het werk te gaan en een competitief team uit te bouwen."

Eerder deze week trok Union met de miljardair Tony Bloom al een nieuwe hoofdaandeelhouder aan. De Engelsman, al eigenaar en voorzitter van Premier League-club Brighton & Hove Albion FC, vergaarde zijn fortuin in de gokwereld.

Alex Hayes, die de Franse en Engelse nationaliteit heeft, werd aangesteld als nieuwe sportief directeur.