Na nieuwe investeerder nu ook nieuwe sportief directeur voor Union

1B-club Union stelde eerder deze week Tony Bloom aan als hoofdaandeelhouder van de club. Nu komt daar dus ook een nieuwe sportief directeur bij.

Alex Hayes, een 44-jarige Engelsman die ook de Franse nationaliteit heeft, zette zijn eerste stappen in het voetbal als journalist en spelersmakelaar. In 2015 werd hij vicevoorzitter van het Franse Lorient, waar hij tot mei vorig jaar werkzaam was als sportief directeur.

"Vandaag komt hij naar Union om mee aan de ontwikkeling van de club te werken", klinkt het op de clubwebsite. "Zijn eerste missie is het vormen van een ploeg voor het seizoen 2018-2019."