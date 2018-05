Wie wint strijd om "Lierse": Lyra of Oosterzonen? "Sleutel ligt bij stadion"

"Als het andere project sterker zal blijken, dan zullen we elk weer onze eigen weg bewandelen", zegt Deville.

Belangrijk zal zijn, wat er met het stadion van Lierse zal gebeuren. "Volgens mijn informatie is dat nog altijd in handen van Wadi Degla, maar die hebben de sleutels doorgegeven aan de mandatarissen van Lierse. Zij zullen beslissen."

"De toekomst van het stadion wordt een belangrijke factor of het Oosterzonen of wij zal worden", beseft de Lyra-voorzitter. "Voor 1 juni willen we duidelijkheid hebben."

"Sowieso blijven we een ambitieuze club, met of zonder Lierse voor Altijd. Maar we zullen niet hoger springer dan we kunnen. We zullen onze financiën nauwlettend in de gaten houden."