Lyra zegt ja tegen Lierse voor Altijd: "Twee tradities gaan samen"

"Twee tradities gaan samen en zullen zo blijven bestaan in een positief en evenwichtig project", klinkt het bij Lyra.

"Deze beslissing is genomen in het belang van onze mooie club, dat steeds voor ogen gehouden zal worden. Er wordt een nieuw sportief verhaal geschreven in de stad Lier. Dat zal elke Lierenaar aanspreken."

De overeenkomst maakt het mogelijk dat Lyra TSV een naamsverandering ondergaat. Zo wordt nu al gewag gemaakt van "K.Lyra-Lierse SK".

De nieuwe Lierse club zou volgend seizoen starten in de derde amateurklasse, onder het stamnummer van Lyra en onmiddellijk promotie nastreven.

Lyra en Lierse Voor Altijd benadrukken verder dat het niet gaat om een mogelijke fusie, maar om een "huwelijk, waarbij de karakteristieken van beide clubs ten volle tot hun recht zullen komen".