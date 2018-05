Voorzitter Lyra: "Wij nemen jeugdwerking Lierse over"

"De jeugdwerking van Lierse heeft er voor gekozen om zich helemaal over te hevelen naar onze club", zegt De Vil. "Dat is een grote stap. We zijn verheugd."

"We hebben gisterenavond met onze jeugdcoördinatoren bekeken hoeveel spelertjes we kunnen opvangen en waarschijnlijk zullen we in grote mate alles kunnen overnemen. Jeugdwerking is voor ons belangrijk en uit de gesprekken met de mensen van "Lierse voor Altijd" is gebleken voor hen ook."

Waar de trainingen zullen plaatsvinden en hoe de jeugdwerking georganiseerd zal worden is nog niet duidelijk. Daarvoor is het te vroeg, maar een eerste stap naar een bredere samenwerking lijkt gezet.

"Langs alle kanten komen er uitgestoken handen op ons af. Ook uit de bedrijfswereld. Voor meer samenwerking is het wachten op de algemene vergadering. Die komt zondag samen. Daar heb ikzelf maar 1 stem van de 29 stemmen."

"Wat mij betreft mag Lier van een nieuw project warm worden. Het is vrij uniek dat twee traditierijke clubs 1 club zouden worden. Ik ben gecharmeerd door het voorstel dat op tafel ligt."

"Ik ben een Lyra-man in hart en nieren en dan is samengaan met Lierse niet zo eenvoudig. Voor de mensen van Lierse geldt hetzelfde. Maar we hebben een aantal keer samengezeten en ik heb charmante en intelligente mensen ontmoet."