Menzo op fanavond: "Voel me ook schuldig, alleen Lierse-fans valt niets te verwijten"

Eric Van Meir zet zijn schouders mee onder het project van het supporterscollectief en krijgt de steun van oud-ploegmaats waarmee hij in 1997 de landstitel won. De voormalige verdediger van Lierse had o.a Stanley Menzo, Bart De Roover, Dirk Huysmans en Pascal Bovri meegebracht.

"Ik ben geschokt door dit faillissement en kan het nog niet vatten", vertelde Stanley Menzo aan Sporza. "Toen ik hoorde dat er vorige week een overname was, was ik heel blij, want misschien dragen we allemaal wel schuld."

"Toen we kampioen werden, dachten mensen dat Lierse alles kon. Maar Lierse is een klein clubje dat groots is. Na het kampioenenjaar zijn we misschien boven onze stand gaan leven, met alle gevolgen vandien."

"Daarom vind ik dat je niet een persoon de schuld kan geven. Ik voel me ook schuldig. Ik ben speler en trainer geweest en misschien heb ik zo een steentje bijgedragen aan de ondergang. De enigen die je niets kan verwijten zijn de supporters, want die zijn er altijd geweest."

Menzo spreekt zijn steun uit voor een fusie met Lyra, maar geeft aan dat de sleutel daarvoor niet bij de ex-spelers ligt. "Ik heb een fusie nooit meegemaakt, dus dit is nieuw voor mij. Het grootste probleem zullen de supporters zijn. Als die met elkaar overeen kunnen komen, dan maken we een kans om samen iets moois te doen. Want Lierse en Lyra zijn twee grote clubs in Lier en België."