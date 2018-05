Van Meir: "Ze hebben alles gedaan om Lierse kapot te maken"

"Dit is een extra slag voor alle supporters en medewerkers van Lierse. Ineens is alles weg: het stamnummer, de club,... Dit is een harde noot om te kraken."

Hoe is het zo ver kunnen komen? "Slecht beleid. In 10 jaar tijd is er 72 miljoen euro in de club gepompt. Bij de overname stonden we in 2e en nu nog altijd. Dan heb je slecht gewerkt."

"De Egyptische eigenaar had ongetwijfeld goeie bedoelingen, maar hij wou ook om de haverklap de dingen veranderen. Er werden nieuwe spelers gehaald, in 10 jaar tijd passeerden er 14 trainers. Ze hebben alles gedaan om de club kapot te maken."

"De nieuwe eigenaars hadden ook te weinig voeling met Lierse. We zijn in 1997 als laatste kleine club in België kampioen geworden, met veel Belgen. Het clublogo is "Passie en traditie". De passie was er alleen nog bij de supporters, de traditie was al lang weg."