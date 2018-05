Lierse is failliet, stamnummer 30 verdwijnt: "Game over"

"Het is game over", zegt advocaat David Ryckaert. "De laatste weken hebben we nog geprobeerd om een overname rond te krijgen. We hadden een contract met David Nakhid, maar die is zijn financiële verplichtingen jammer genoeg niet nagekomen."

"Hij hield zich niet aan de contractuele verplichtingen en die hadden we nodig om een licentie te krijgen. Maandag werd duidelijk dat we die niet zullen krijgen. Daarom hebben we nu het faillissement aangevraagd."

Omdat de vennootschap achter de club ophoudt te bestaan, zullen de laatste 2 matchen van Lierse in Play-off II (tegen Waasland-Beveren en Moeskroen) niet meer gespeeld worden. Moeskroen-Lierse (1-0) was dus de laatste match uit de clubgeschiedenis.