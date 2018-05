Union neemt afscheid van coach Grosjean door "sportieve verschillen"

Grosjean (59) nam in de zomer van 2015 het roer over bij Union en loodste de Brusselse traditieclub naar de zesde plaats in de tweede klasse. Dit seizoen eindigde Union zesde in 1B, wat de Brusselaars veroordeelde tot de play-downs. Met een derde plek hielden ze net Tubeke af, dat degradeerde naar de eerste amateurklasse.

"We hebben een punt gezet achter onze samenwerking omwille van een verschillende visie op de sportieve ontwikkeling van de club", klinkt het bij Union. "We bedanken hem voor zijn bijdrage in de professionalisering van onze club en zijn toewijding."