Van Meir en "Lierse voor Altijd" maken werk van fusie met Lyra

"Er waren heel wat kandidaten voor zo'n doorstart, onder meer Oosterzonen. Maar wij vinden vooral Lyra interessant, want dat is ook een club uit Lier. Wij gaan voor 1 club uit Lier."

"Lyra staat voor de waarden waar Lierse 20 jaar geleden voor stond: een club waar jongens uit de jeugd kunnen doorstromen naar het eerste elftal. Het is een ambitieuze club waar wij graag mee in zee willen gaan."

"Wij hebben onze liefde getoond aan Lyra, nu is het aan hen om al dan niet toe te happen. We geven hen daar uiteraard wat tijd voor, want we beseffen dat dit geen evident verzoek is."

Van Meir is niet van plan om zelf een belangrijke rol te spelen in de mogelijke fusieclub. "Ik wil gewoon dat er weer een competitieve club komt in Lier, met jongens uit de eigen regio."