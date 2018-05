Lierse krijgt geen nieuw uitstel van BAS, "1B volgend seizoen lijkt utopie"

Lierse kwam met een delegatie van Wadi Degla uitleg geven aan het BAS. Lierse kwam met een delegatie van Wadi Degla uitleg geven aan het BAS.

Lierse heeft zich vanavond komen verdedigen voor het BAS. De club vroeg een 2e keer uitstel, maar daar ging het Arbitragehof niet op in. Later beslist het BAS of Lierse alsnog een licentie krijgt voor 1e klasse B. Anders wacht de amateurliga en mogelijk ook het faillissement.