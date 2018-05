Krijgt Lierse de doodsteek door onenigheid tussen Samy en Nakhid?

Lierse kreeg afgelopen donderdag van het BAS tot maandag 17u uitstel om zijn dossier volledig in orde te brengen. "Er moeten nog wat documenten opgestuurd en vertaald worden", luidde toen de uitleg.

Maar de afgelopen dagen is duidelijk geworden dat er misschien meer aan de hand is. Er zou een kink in de kabel zijn tussen Maged Samy en David Nakhid, de oude en de nieuwe eigenaar.

Wat er precies aan de hand is, wil Lierse niet laten weten, maar het zou om financiële afspraken gaan die niet worden nagekomen of teruggedraaid zouden worden.

Als Lierse morgen op het BAS geen licentie krijgt, dan speelt het volgend seizoen niet in 1e klasse B maar in de amateurliga.