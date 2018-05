Moeskroen na 3 uur bij BAS: "KVM volgt zelfde argumentatie als Westerlo"

KV Mechelen kon de degradatie op het veld niet vermijden, maar via een procedure bij het BAS tegen de licentie van Moeskroen hoopt de club toch nog in 1A te kunnen blijven. De club had naar eigen zeggen vanuit verschillende hoeken opgevangen dat de licentie van Moeskroen problematisch was. Omdat de Licentiecommissie, de Pro League en de KBVB dat volgens de degradant niet voldoende onderzocht hadden, stapte de club naar het BAS.

Vandaag werd dat beroep behandeld. Na de bijna drie uur durende zitting wilden de clubs niet reageren. "Om geen olie op het vuur te gooien", zei Moeskroen-voorzitter Patrick Declercq. KV Mechelen hield er volgens hem wel een gelijkaardige argumentatie op na als Westerlo vorig jaar. Moeskroen moest de voorbije drie seizoenen ook telkens uitleg geven over de vermeende banden met spelersmakelaars. Het BAS kende telkens de licentie aan Moeskroen toe.

Intussen loopt er ook een kortgedingprocedure aangespannen door KV Mechelen tegen de KBVB. Zo hoopt de club terwijl het onderzoek tegen Moeskroen loopt als zeventiende club aan het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League te kunnen beginnen. KV Mechelen diende ook een strafklacht met burgerlijke partijstelling in. De Brusselse onderzoeksrechter vlooit uit of voetbalclub Moeskroen in handen is van de buitenlandse voetbalmakelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani.