Beerschot Wilrijk over anti-joodse gezangen: "Niets met racisme te maken"

Na de match tussen Beerschot Wilrijk en Antwerp riep de Pro League de club uit 1B op het matje omdat de supporters hadden uitgepakt met anti-joodse gezangen en boodschappen. De club heeft in een persbericht voor het eerst gereageerd op de commotie.

"De club keurt elk vorm van discriminatie af, maar het lied dat gezongen werd op het Kiel heeft niets met discriminatie of rassenhaat te maken", klinkt het. "De benaming "Joden" is een geuzennaam die doorheen de rijke voetbalgeschiedenis aan onze buren werd gegeven en trouwens ook door hen wordt gebruikt. Beerschot Wilrijk en de supporters vinden het spijtig dat dit door bepaalde mensen anders wordt geïnterpreteerd."

Toch gaat de club wel in op de eis van de Pro League om de boodschappen in de toekomst uit het stadion te bannen. "We vragen uitdrukkelijk aan de supporters om rekening te houden met de ontstane commotie en geen spandoeken te hangen noch liederen aan te heffen die misbegrepen zouden kunnen worden. De club en de supportersclubs roepen op om elke verwijzing naar de bewuste geuzennaam te bannen uit de voetbalstadions."

"Omdat de liederen door sommigen als kwetsend worden ervaren, hebben supportersclubs en bestuur een duidelijke overeenkomst gemaakt dat iedereen die zich niet houdt aan deze afspraak door de club zal gesanctioneerd worden met een stadionverbod." Beerschot Wilrijk zal ook in gesprek gaan met joodse organisaties. "De club erkent uitdrukkelijk het joodse leed tijdens de Wereldoorlog. Een delegatie van de club zal ook een bezoek brengen aan de Dossin-kazerne."