Lierse voegde tijdig stukken toe bij BAS, vanavond is verdediging

Lierse, dat al een heel seizoen met financiële problemen kampt, kreeg tot 2 keer toe een nul op het rekest bij de Licentiecomissie van de Belgische voetbalbond. De club kon de continuïteit niet garanderen.

Enkel een overnemer kan Lierse redden en die werd vorige week met David Nakhid gevonden. De ex-speler van Waregem uit Trinidad en Tobago met een voetbalschool in Libanon gedekt door Qatarees geld laat zijn definitieve reddingsboei echter afhangen van een licentie.

Het werd een race tegen de klok om alle papieren in orde te brengen. Tot middernacht gisteravond had Lierse tijd om zijn dossier voor het Belgisch Arbirtragecomité voor de Sport (BAS) te vervolledigen. "Lierse heeft gisteravond inderdaad nog stukken toegevoegd, maar ik kan niet zeggen of het dossier nu volledig is", luidt het bij de woordvoerder van het BAS. "Tot vanmiddag heeft de bond en Tubeke (dat zich partij heeft gesteld in de zaak en bij een njet voor Lierse zelf in 1B blijft, red) nog tijd om te reageren." Om 17.30u begint dan de verdediging.