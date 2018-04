Schotte: "Na 7 weken geen overeenkomst, dan ga je beter uit elkaar"

Frank Vercauteren loodste Cercle Brugge naar de promotie, maar hij springt niet mee naar 1A. De onderhandelingen over een contractverlenging verliepen stroef.

"We waren gelukkig over het werk van Vercauteren, dus dan begin je te praten over de toekomst", vertelt voorzitter Frans Schotte. "Maar hoe langer die gesprekken duren, hoe meer risico dat je onderweg hobbels tegenkomt."

"De competitie is zeven weken geleden afgelopen en nu is er nog altijd geen overeenkomst, waar beide partijen 100 procent tevreden over zijn. Dan is het beter om elk je eigen weg te gaan."

"Bij Cercle was er niet echt een obstakel. Vercauteren is een van de beste trainers die België rijk is, dus zijn vertrek is zeker een verlies. We weten niet wat de motivaties van Frank zijn, dat moet je aan hem vragen."