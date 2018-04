Na de promotie, nu het vertrek: Vercauteren weg bij Cercle Brugge

Amper een week geleden zwaaide Frank Vercauteren nog vrolijk naar de Cercle-supporters tijdens het promotiefeest in Brugge, maar nu kondigt de club aan dat er geen vervolg komt aan de samenwerking met de trainer.

Vercauteren kwam half oktober naar de club uit 1B als vervanger van José Riga. Het doel was duidelijk: promoveren naar 1A. Vercauteren bracht die missie tot een goed einde door eerst de tweede periodetitel op zak te steken en vervolgens ook de finale tegen Beerschot Wilrijk te winnen.

"Of ik in 1A ook nog trainer ben van Cercle Brugge, hangt af van de onderhandelingen", bleef hij tot nu onduidelijk over zijn toekomst. Maar de samenwerking wordt dus niet verlengd. Volgens de mededeling op de clubwebsite gebeurde dat "in onderling overleg".

"Cercle Brugge bedankt Frank Vercauteren voor de professionele samenwerking en de behaalde resultaten, met in het bijzonder de promotie naar 1A. We wensen Vercauteren het beste toe voor het verdere verloop van zijn carrière."

Wie dan wel met Cercle aan de slag mag in 1A, is nog niet bekend. Ook over de toekomst van Vercauteren werden geen details gegeven.