Beerschot Wilrijk gaat optreden tegen rookbommen en kwetsende liedjes

We weten dat Bengaals vuur en rookbommen soms sfeer in het stadion scheppen. Anderzijds worden we ervoor beboet, dus gaan we nu een duidelijk signaal geven dat we dit niet meer kunnen tolereren.

Bestuurslid Walter Damen zegt op de regionale zender ATV dat de club met een probleem kampt: "Als er een verslag wordt opgemaakt, moeten wij voor de Geschillencommissie verschijnen. Die legt dan telkens boetes op voor rookbommen, pyrotechnisch materiaal en bepaalde liederen. Dat vormt een probleem."

"Daarbovenop komen nog eens die harde knalbommen die tot gehoorschade kunnen leiden. We merken dat veel ouders hun kinderen niet meer willen meenemen, omdat die bommen een onveilig gevoel geven."

"Het allerlaatste dat we willen - en dat signaal begint nu toch wel heel sterk te komen - is een wedstrijd achter gesloten deuren. Dan moet je tegen AL je supporters zeggen: die avond ben je niet welkom. Dat willen we niet", zegt Walter Damen.