Will Still verlaat Lierse: "Een groot maar gedwongen verlies"

Lierse mag na de overname door David Nakhid nog dromen van een nieuwe licentie waarmee de club ook volgend seizoen in 1B mag voetballen. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) doet waarschijnlijk op 9 mei een uitspraak.

Lierse heeft dus een tiental dagen om nog enkele struikelpunten in het licentiedossier weg te werken. Zo stonden er veel vraagtekens bij de positie van assistent-coach Will Still.

De 25-jarige Still nam met succes over van Fred Vanderbiest als T1 op het Lisp, maar hij beschikt niet over het juiste UEFA-diploma. Daarom schoven ze in Lier David Colpaert naar voor als T1 en moest Still een rijtje achteruit in de hiërarchie.

In de praktijk veranderde er echter weinig, een doorn in het oog van de licentiecommissie. "Daarom is er in onderling overleg beslist om de samenwerking tussen Still en Lierse per heden stop te zetten", klinkt het op de clubwebsite.

"De club is van mening dat dit een groot (maar gedwongen) verlies is en hoopt dan ook dat Will er snel zal in slagen om zijn trainersdiploma te behalen zodat hij kan terugkeren. Lierse houdt ook zijn belofte om Will te steunen bij het behalen van dit diploma."