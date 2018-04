Het noodlijdende Lierse voerde al enkele dagen gesprekken met kandidaat-overnemers. David Nakhid, die in het verleden nog kandidaat-voorzitter van de FIFA was, is de naam die het vaakst geciteerd werd op het Lisp.

Lierse wilde de deal zo snel mogelijk afronden om nog tijdig een licentiedossier te kunnen indienen. Donderdagavond heeft de club op haar website laten weten dat er een akkoord is over de overname. "Verdere details volgen vrijdag via onze officiële kanalen", klinkt het.